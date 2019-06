Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na een brand in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. De brandweer kwam ter plaatse omdat de vrouw al een tijd geen gehoor meer had gegeven. Toen de brandweer de woning binnendrong, bleek er een brand te hebben gewoed. Maar die was al grotendeels gedoofd door een gebrek aan zuurstof in het appartement. De brandweer trof in één van de kamers het lichaam van een vrouw in de dertig aan.