David Van de Steen, de Aalstenaar die in 1985 zijn ouders en zus verloor bij een raid van de Bende van Nijvel, gaat dan toch geen klacht indienen tegen komiek Xander De Rycke. De Rycke maakt in zijn recente zaalshow grappen over de Bende van Nijvel-film 'Niet schieten'. Zo vergelijkt hij het verhaal van de jonge Van de Steen, die op 9-jarige leeftijd beide ouders verloor, met het verhaal van Batman. En noemt hij de film 'Niet schieten' mogelijk de Aalsterse versie van 'Batman begins'. David Van de Steen vond dat de komiek daarmee een grens had overschreden, en wou klacht indienen. Maar na hevige reacties op onder meer social media ziet hij daar nu van af.