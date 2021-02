In Dendermonde heeft DOVO een obus tot ontploffing gebracht in Vlassenbroek. Het gaat om een obus van 9 kilogram. Het springtuig stond op scherp en moest wel tot ontploffing gebracht worden. De obus werd ingegraven op Vlassenbroek en onplofte rond vier uur deze namiddag. Iedereen stond op veilige afstand. De obus werd vanmiddag gevonden tijdens snoeiwerken in de omgeving van de Leopoldlaan. Het was de politie van Dendermonde die ervoor zorgde dat alles volgens het boekje verliep.