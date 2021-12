De recherche van de politie Buggenhout/Lebbeke voert onderzoek naar het overlijden van een 65-jarige man uit Lebbeke. De man werd vorige week vrijdag aangetroffen met een schotwonde in de buik in zijn woning in de Hof Ter Ventstraat in Lebbeke. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is de zestiger iets later overleden. Een wanhoopsdaad wordt niet uitgesloten.