Clement Hiel, ruimtevaartingenieur bij NASA, is gisteren in kasteel Cortewalle uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Beveren. Hiel is niet alleen een topingenieur, hij is ook ondernemer en professor aan de UCLA in Los Angeles, daarvoor gaf hij les aan de VUB. Zijn innovatieve uitvindingen krijgen een plaats bij NASA en de Amerikaanse luchtmacht. Hiel groeide op in Melsele, maar is intussen een Amerikaanse staatsburger. Hij komt wel nog regelmatig naar ons land om zijn familie te bezoeken. Clement Hiel is nu de vierde ereburger van Beveren, na pater Jeroom Heyndrickx, priester Daniël Vande Velde en Jean-Marie Pfaff.