Pal op de grens van Berlare en Zele is een pomp geïnstalleerd die moet helpen het wapterpeil in natuurgebied Berlare Broek naar beneden te krijgen. Door de vele regen van de afgelopen weken staat het water veel te hoog in het bos. De vaste installatie is stuk, en dus moet deze noodpomp het overtollige water overpompen in de Broekse Vaart. Die staat in verbinding met de Schelde. De afvoerleidingen zijn vanmiddag in elkaar gepuzzeld en overbruggen op 4,5 meter hoogte de straat Kamershoek. Hoe lang de noodpomp moet blijven staan is niet duidelijk. Ze zal weer afgebroken worden zodra de normale pomp weer hersteld is.