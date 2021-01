Het grote carnavalsspandoek op de fabriek van Tereos in Aalst mag blijven hangen. Dat heeft burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) verduidelijkt.De carnavalsaffiche zou gepaard gaan met een persvoorstelling, maar daarvoor geeft de burgemeester geen toestemming. Hij liet daarbij uitschijnen dat ook de affiche weggehaald moet worden, maar dat is niet het geval, zegt D'Haese. "Ik heb gezegd dat er geen toelating voor is. Voor mij gaat het niet over dat spandoek. We weten dat carnaval een staatszaak is in de meest charmante stad van Vlaanderen - en terecht - maar soms neemt een stellingname echt buitengewone proporties aan. Wie de berichtgeving van vandaag bekijkt zou de indruk kunnen krijgen dat ik een - overigens zeer fraaie en creatieve carnavalsaffiche - zou willen verbieden, of zelfs eigenhandig dat gebouw zou willen beklimmen om ze los te rukken. Dat is uiteraard niet het geval", zegt hij. "Laat ons dus genieten van de affiche, maar nog niet van gezellig samenzijn - dat komt nog, over een paar maanden. Wees gerust."