De komende weken zal er in Aalst alvast meer blauw op straat te zien zijn. Want net als de voorbije jaren voorziet de burgemeester verscherpt politietoezicht in de stad, onder meer op de kerstmarkt. Zeker na de dodelijke schietpartij op de kerstmarkt in Straatsburg eergisteren, waarbij drie doden zijn gevallen. In ons land wordt het dreigingsniveau niet verhoogd. Net als onder meer in Antwerpen komen er in Aalst geen extra politiepatrouilles. Maar de politie zal er dus wel extra waakzaam zijn.