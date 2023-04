Nog in Dendermonde zijn werken van Fiberklaar in het centrum van de stad stilgelegd. Het bedrijf is al maanden bezig met de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk in onze streek. Waaronder dus ook in Dendermonde. Na een reeks klachten bij werkzaamheden vorig jaar, volgt de stad de werken van dichtbij op. Daarbij is gebleken dat arbeiders nu al in de Prudens Van Duysestraat van start zijn gegaan. En dat terwijl er voor die plek nog geen vergunning was aangevraagd. De stad heeft de werken dan ook stilgelegd. Tegen maandag moet Fiberklaar de putten in de straat weer dicht maken.