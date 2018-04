Slechts één op de vijf gedetineerden die in onze regio de gevangenis vorig jaar verlaten hebben, hebben een traject naar werk gevolgd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde uit Zele heeft opgevraagd bij minister Muyters. Elke gedetineerde kan in afwachten van z'n vrijlating een beroep doen op het zogeheten 'aan-de-bak'-programma, een soort van brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt. Met één op vijf doet onze regio het zelfs nog goed, want in de rest van Vlaanderen ligt dat cijfer nog lager. De oorzaak is vooral te zoeken bij de werkgevers, die het dikwijls moeilijk vinden om ex-gevangenen in dienst te nemen. Maar ook bij de ex-gedetineerden zelf, die soms te weinig initiatief zouden vertonen.