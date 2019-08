Ja, Lokeren is er klaar voor. Niet alleen voor de Lokerse Feesten en de Fonnefeesten, maar ook voor de kermisweek. Tien dagen lang wordt de Markt ingepalmd door één van de grootste kermissen uit de streek. Meer dan veertig kramen staan er. En allemaal moeten die voldoen aan strenge veiligheidsnormen. De stad en de marktleidster zien daarop toe. Want een ongeluk is snel gebeurd.