In de Kasteelstraat in het centrum van Rupelmonde is een Chinese familie gisteravond het slachtoffer geworden van een CO-vergiftiging. Om half tien kregen de hulpdiensten een oproep dat een jonge vrouw bewusteloos was gevallen. Toen de ambulanciers het huis binnen gingen, sloegen hun CO-meters in het rood. Omdat er meerdere personen ook symptomen hadden van een CO-vergiftiging, werden er nog twee ziekenwagens en een MUG-team opgeroepen. Die brachten zeven mensen naar het ziekenhuis. In de woonkamer op de eerste verdieping werden CO-waarden gemeten die dodelijk kunnen zijn op vrij korte tijd. Een slecht werkende boiler is wellicht de oorzaak.