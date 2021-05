Om af te sluiten nog een heel uitzonderlijk verhaal. Eén van de grootste roofvogels van Europa heeft een ommetje gemaakt in het Waasland. Eind vorige week vloog namelijk een lammergier door het luchtruim van onze streek. De vogel komt oorspronkelijk uit Italië en is via Parijs richting Nederland getrokken. Tussenstop op die route was het Stropersbos in Stekene en Sint-Gillis-Waas. Voor vogelliefhebbers is zo'n doortocht een ongelooflijke ervaring. Het dier is dan ook uitgebreid gefotografeerd.