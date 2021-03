Een niet alledaagse oproep voor politie en brandweer in Stekene vanmorgen: een bewoonster van de Polderstraat zag plots een everzwijn op haar oprit lopen. De politie ging in de buurt op zoek naar een eventuele eigenaar, maar die werd niet gevonden. Daarom werd de brandweer opgeroepen om het diertje te komen vangen. Recent zijn er wel al jonge everzwijnen gespot in het uitgestrekte bos even verderop. Het diertje gedroeg zich vrij tam en liet zich nog makkelijk vangen. De brandweer bracht het dier daarop naar een opvang in Haasdonk. Daar zal het beestje gecontroleerd worden. Als het om een wild dier gaat, dan zal het terug worden vrijgelaten in de Stekense bossen.