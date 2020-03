Vanaf vanavond 10 uur start er opnieuw een 24-uur staking in de gevangenissen. Het is de zoveelste in een lange rij stakingen tegen de invoeringen van de minimale dienstverlening. Het grote verschil met de vorige stakingen is dat de minimale dienstverlening ook effectief van kracht is sinds vorige week maandag. De wet daarover werd vorig jaar al in maart gestemd, maar nooit doorgevoerd om de onderhandelingen met de vakbonden alle kansen te geven. Vraag is dan ook of het nu nog wel zin heeft om het werk neer te leggen.