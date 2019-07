In Dendermonde is de brandweer van de zone Oost gisteravond rond kwart voor negen opgeroepen voor een korte maar hevige brand in het KTA van Dendermonde aan de Begijnhoflaan. Bij aankomst bleek een fietsen-stalling en een opbergruimte in brand te staan. De vlammen sloegen al door het dak. Het vuur was vrij snel onder controle maar het opberghok werd volledig vernield, en ook een deel van de fietsenstalling. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. De politie sluit brandstichting niet uit. Een en ander zal moeten blijken uit het verder onderzoek. Daarbij zal ook belangrijk zijn wat de politie kan zien op de beelden van de camera’s die aan de overzijde hangen.