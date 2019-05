Wie denkt dat de toegangsbadge van zijn werkgever, hotelkamer of eigen garagepoort 100 procent veilig is, die komt vaak bedrogen uit. Dat blijkt uit een test van Het Laatste Nieuws, in samenwerking met beveiligingsexpert Nico Cool uit Dendermonde. Duizenden bedrijven, scholen, overheidsinstellingen, parkings en gewone huizen in ons land hebben een elektronisch toegangssysteem met een badge of kleine sleutelhanger. Die kleine stukjes plastic werken met radiosignalen, die blijkbaar niet goed genoeg beveiligd zijn. De onderzoekers konden met een kopieertoestel, dat ze goedkoop kochten op het internet, een perfecte kopie maken van zowat elke badge. En met dat nagemaakt exemplaar liepen ze in Dendermonde bijvoorbeeld ongehinderd het administratief centrum binnen.