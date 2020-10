Op het voormalige privé-adres van Conner Rousseau in Sint-Niklaas is vanochtend een poederbrief aangekomen. De brief was aan de s.pa-voorzitter gericht, maar die woont er dus niet meer. Nadat de huidige bewoonster de brief had opengedaan en zag dat er iets niet pluis was, verwittigde ze onmiddellijk de hulpdiensten. Het is niet de eerste keer dat ze in haar brievenbus bedreigingen vond die voor Conner Rousseau bedoeld zijn.