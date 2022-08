De brandweer heeft door de droogte de handen meer dan vol. Gisteravond en vandaag nog, onder meer in Belsele en Zele. Een stuk heide aan de Gouden Leeuwstraat in Belsele had vuur gevat waardoor een stuk gras met een oppervlakte van 2500 vierkante meter in lichterlaaie stond. Ook enkele bomen moesten er aan geloven. De brandweer kreeg het vuur al bij al snel onder controle maar moest wel nog een lange tijd nablussen. En ook in Zele aan de Dijkstraat langsheen de Schelde, is vanmiddag een honderdtal meter grasberm in vlammen opgegaan. Wat de brand veroorzaakt heeft is onduidelijk, maar door de droogte kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer van Zele kon het vuur wel spoedig afsnijden waardoor het niet tot bij de huizen in de buurt geraakte.