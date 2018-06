Op de kinderboerderij van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is een ezeltje gruwelijk verminkt. Het dier van amper 2 maanden oud is door enkele personen vastgetaped, misbruikt en voor dood achtergelaten. Weerzinwekkende feiten, maar het diertje is intussen gelukkig wel aan de beterhand. Het parket onderzoekt de zaak en de Provincie wil in nieuwe afsluitingen investeren. Het incident komt in ieder geval hard aan bij de verzorgers van de dieren.