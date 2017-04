De kazerne van de Civiele Bescherming in Liedekerke moet dicht. Dat heeft Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon beslist. Ook die in Jabbeke en nog twee Waalse kazernes moeten dicht. In Vlaanderen blijft alleen die van Brasschaat bestaan, in Wallonië die van Crisnée. De Civiele Bescherming, die politie of brandweer ondersteunt bij bijvoorbeeld zoekacties of rampen, wordt hervormd en gaat in de toekomst alleen nog gespecialiseerde taken uitvoeren, waarbij de afstand niet zo belangrijk is. Het personeel van de getroffen kazernes verhuist naar de overblijvende posten of kan mogelijk aan de slag bij de brandweer, de noodcentrales of een andere overheidsdienst.