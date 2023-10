In Lokeren hebben de agenten van politiezone Lokeren en de dienst dierenwelzijn de groene meerkat Sjaakie in beslag genomen. Het aapje leefde in erbarmelijke omstandigheden, vastgeketend aan een ketting, op de zolder bij een koppel in Lokeren. Nu is Sjaakie in goede handen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen waar ze hem verzorgen en terug op krachten brengen. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws.