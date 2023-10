Het domein Putbos in Oordegem blijft voorlopig nog even in handen van Sport Vlaanderen. Op de openbare verkoop van 27 september werd namelijk geen enkel geldig bod ingediend. Het domein staat al meer dan twee jaar leeg en er wordt al lang gezocht naar een oplossing. Voor de piste en de kantine is die er al, want de gemeente Lede heeft die overgenomen. Maar de rest van het domein staat ook nog te koop. Een bedrijf toonde interesse om er onder meer een e-karting en padelterreinen te starten, maar die firma diende uiteindelijk toch geen bod in. Bij Sport Vlaanderen bekijken ze momenteel op welke manier het domein opnieuw in de markt gezet kan worden.