In Nieuwkerken, in Sint-Niklaas, is zopas een trein geëvacueerd na een incident in één van de wagons. Daarbij zou één persoon gewond zijn geraakt. Op de trein maakten twee passagiers ruzie. Daar is een derde persoon tussengekomen. En dat was niet naar de zin van de ruziemakers. De persoon die de gemoederen probeerde te bedaren kreeg daarop een duw. Het slachtoffer is daardoor gevallen en heeft een hoofdwonde opgelopen. De politie van Sint-Niklaas werd rond half zes opgeroepen om tussen te komen. Ondertussen had de machinist de trein gestopt in Nieuwkerken-Waas. Alle passagiers, een vijftigtal, moesten van de trein. Hulpverleners ontfermden zich over het slachtoffer. De dader is kunnen ontkomen. Na een kwartiertje werd het treinverkeer richting Antwerpen weer hervat.