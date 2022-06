Dinsdag in de late namiddag ontstond er even tumult op parking B van het Waasland Shopping center. Een geparkeerde personenwagen vatte er vuur. Getuigen verwittigden de brandweer en ondernamen zelf al een bluspoging met poederblussers. Daarmee werd de brand grotendeels geblust. De brandweer die snel ter plaatse was moest enkel nog nablussen. Desondanks het snelle optreden van getuigen raakte de auto onherstelbaar beschadigd. De bestuurster had haar wagen nog maar net geparkeerd toen hij plots vuur vatte. Dat gebeurde waarschijnlijk na een technisch defect aan de motor. De wagen die voor de brandende Mini stond liep schroeischade op. De politie sloot tijdens de interventie de parking tijdelijk voor iedereen af. Omdat een heel aantal auto's bedekt lag onder een wit laagje bluspoeder, gaf de brandweer hen een gratis wasbeurt.