In Steenhuize-Wijnhuize bij Herzele hebben dieven geprobeerd om in te breken in een fietsenwinkel. En dat deden ze allesbehalve onopgemerkt. Eén dief schoot maar liefst 14 keer met een pistool op de etalage. Maar omdat het venster overeind bleef, sloegen de dieven op de vlucht. Daarbij baanden ze zich een weg door de tuin van de buren. Het is al de zoveelste inbraak of poging tot bij een fietsenwinkel in onze streek. Van de daders ontbreekt elk spoor.