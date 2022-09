Het is gebeurd. Na weken van geruchten is de deal rond. Dieumerci Mbokani (36) gaat dit seizoen voor SK Beveren voetballen. Dat heeft de club zopas aangekondigd op haar website. SK Beveren is bijzonder trots, dat zegt ook CEO Antoine Gobin: "Alle clubs zijn op zoek naar spelers met zijn kwaliteiten en een speler als Dieumerci kan de ontbrekende schakel zijn bij onze strijd aan de top van het klassement. We zijn verheugd om hem in de geel-blauwe familie te verwelkomen en zijn ervan overtuigd dat hij de Freethiel heel wat memorabele momenten zal bezorgen." Mbokani tekent voor één seizoen, met optie op een langer verblijf. Hij komt transfervrij over van zijn vorige club Kuwait. Ook andere clubs zoals RWDM en Seraing waren geïnteresseerd in de Congolees. Maar het is dus Beveren die Mbokani kon overtuigen. Morgen meer in het TV Oost Nieuws van 18u30.