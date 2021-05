Drie leden van Vlaams Belang Beveren stappen uit de partij. En het zijn niet van de minste. Het gaat over fractieleider André Buyl, mede-oprichter en gemeenteraadslid Jozef Schelfhout en afdelingsvoorzitter Bruno De Ridder. Aanleiding is een vertrouwensbreuk bij de lokale bestuursploeg. Volgens Buyl heeft een deel van het lokale bestuur interne informatie gelekt naar het provinciale en nationale bestuur, zonder daarover eerst binnenskamers in dialoog te gaan. Het vertrouwen is daarom volledig weg, zegt André Buyl. Hij gaat nu samen met Jozef Schelfhout als onafhankelijke zetelen. Dat maakt hij vanavond bekend aan de gemeenteraad in Beveren.