Actievoerders van de Nederlandse dierenvereniging Stichting Konijn In Nood hebben postgevat aan de poorten van konijnenslachthuis Lonki in Temse. De organisatie wil daarmee aandacht vragen voor de vele dieren die geslacht worden in deze feestperiode. Stichting Konijn in Nood is een Nederlandse veganistische organisatie. Het is de eerste keer dat ze actie voert in ons land. Ik wil u waarschuwen voor de beelden die we laten zien in volgende reportage.