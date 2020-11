Als alles volgens plan verloopt opent in september 2022 een gloednieuwe secundaire school de deuren in Sint-Niklaas. Het gaat om een zogenaamde LAB school. Dat is een ervaringsgerichte school waar leerlingen naast theorie ook heel wat praktische ervaring opdoen. Op termijn zouden er zo'n 1.000 leerlingen terecht kunnen op de school. Die extra capaciteit is meer dan welkom, want tegen 2025 kijkt de stad Sint-Niklaas aan tegen een tekort van 2800 plaatsen. Wij gingen al eens kijken bij de, tot nu toe, enige al bestaande LAB school in Vlaanderen.