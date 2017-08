De politie van Wetteren is op zoek naar brandstichters die op het schooldomein GO! een houten schuilhut in brand gestoken hebben. De hut ligt in een bos. Gelukkig heeft het de voorbije zomer geregend, want bij droog weer had de schade veel erger kunnen zijn, zeggen de politie en de schooldirectie. In dat geval was de brand overgeslagen naar het hele bos. Van de dader of daders ontbreekt voorlopig elk spoor.