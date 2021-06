We blijven nog even in de Waaslandhaven, voor beter nieuws. Enkele bedrijven gaan er samenwerken om afgedankte gipsplaten niet langer over de weg, maar via de binnenvaart te transporteren. Het gaat onder meer om Saint-Gobain en New West Gypsum Recycling uit Kallo. Die laatste verzamelt gipsafval om het te recycleren tot gloednieuwe gipsplaten. Vroeger moest alle transport via vrachtwagens over de weg. Nu komt er een inzamelpunt in West-Vlaanderen waar alle gipsafval wordt gecentraliseerd. Dat afval zal vanaf nu per schip tot in Kallo worden gebracht. In het bedrijf wordt dan alle gips en papier van mekaar gescheiden. Beide producten zijn dan volledig herbruikbaar voor de industrie.