Bij de grootscheepse politiecontrole in een café in Melsele afgelopen weekend zijn beperkte hoeveelheden drugs in beslag genomen. Dat bevestigt Leo Mares, de korpschef van de politiezone Waasland-Noord, aan onze redactie. Volgens de korpschef gaat het om kleine gebruikershoeveelheden. Van een grote drugsbende in Beveren is absoluut geen sprake. Er is al ruim 10 jaar een samenwerking tussen politie en horeca-uitbaters in de gemeente. De controles komen er meestal na signalen uit de horeca zelf of als gevolg van zaken die politie-agenten op straat opvangen. Later deze week volgt nog een evaluatie met de Beverse burgemeester.