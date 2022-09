Weet u wat een vlasrootput is? De kans is groot dat u het antwoord schuldig moet blijven. Nochtans maakten ze honderden jaren lang deel uit van het landschap in onze streek. In zo'n put werden vroeger namelijk vezels van vlas losgeweekt. Hier en daar vind je ze nog. Meestal goed verborgen tussen het groen. Erfgoeddienst Schelde-Durme wil het grote publiek weer laten kennismaken met de vlasrootputten. Want in tijden van klimaatverandering kunnen ze weer een belangrijke rol gaan spelen.