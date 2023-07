Er zijn beelden opgedoken van de vechtpartij in Sint-Niklaas tussen de inbrekers en de familie van het huis waar de inbraak plaatsvond. Op de beelden is te zien hoe zeven familieleden de inbrekers te lijf gaan en in bedwang proberen te houden. Er worden rake klappen uitgedeeld. De inbrekers waren even voordien door de familie op heterdaad betrapt. Minstens één inbreker was in het huis binnengeraakt. Nadat hij betrapt werd zou hij proberen vluchten hebben door uit het raam te springen. Daarbij zou hij zijn been gebroken hebben. De familieleden hebben hem daardoor kunnen klissen. Ook de andere inbreker werd gevat door de familie. Die liep door het gevecht een hoofdwonde op. Even later kwam de politie met verschillende manschappen ter plaatse om de gemoederen te bedaren. De inbrekers werden ingerekend. Buurtbewoners zagen alles gebeuren. Zij nemen het op voor hun buren, die al voor de tweede keer het slachtoffer zouden zijn van een inbraak. Een buurman hoopt dat ze niet gestraft worden omdat ze het heft in eigen handen namen.