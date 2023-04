Bij Delhaize was er vandaag een eerste verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden. Voor het eerst werd die geleid door een sociaal bemiddelaar.Alle winkels in eigen beheer in onze streek, en in heel Vlaanderen eigenlijk, zijn weer open. Enkel in Brussel en Walloniƫ wordt er nog gestaakt. Delhaize kondigde begin maar om alle 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Daarop brak er een groot sociaal conflict uit dat nog altijd niet van de baan is. Sindsdien waren er al drie bijzondere ondernemingsraden, maar die brachten niks op. Sinds deze ochtend wordt er vergaderd in Brussel onder leiding van een bemiddelaar. Maar het is nog niet duidelijk hoe het daar is afgelopen.