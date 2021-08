De brandweerpost van Kieldrecht heeft deze middag een koe uit de gracht geholpen in Doel. Een niet alledaagse en vooral erg modderige klus. Het dier, dat het schorrengebied begraast, was in een put gesukkeld en geraakte er niet meer op eigen kracht uit. De koe werd uiteindelijk dankzij de brandweer met touwen op het droge getrokken. Een stuk van de steile oever moest eerst met spade en schop afgegraven worden. Na even bekomen te zijn, kon het dier opnieuw grazen.