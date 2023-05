Heel wat scholen en jeugdwerkingen kleuren morgen paars, want 17 mei is de Internationale dag tegen Holebi- en Transfobie. Met de PAARS-campagne roept de jeugdorganisatie Wel Jong iedereen op om te tonen dat iedereen erbij hoort en zichzelf mag zijn. De kleur komt ook voor in de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed die jongeren soms nodig hebben om op te komen voor zichzelf. Meer dan 300 organisaties nemen er aan deel. Waaronder ook 18 scholen in Sint-Niklaas.