Niet enkel het coronatestcentrum in Geraardsbergen is overbevraagd, in zowat de hele streek vragen overbelaste huisartsen de overheid om hulp. De dokters krijgen de laatste weken heel wat teruggekeerde vakantiegangers over de vloer die zich willen laten testen. We stappen ook veel sneller naar de dokter dan vroeger, zelfs voor kleine verkoudheden. Met het najaar in aantocht kan de druk dan ook te groot worden, vrezen de artsen.