Op de Scheldebrug tussen Dendermonde en Grembergen is deze middag een beerkar aan een tractor gekanteld. De chauffeur van de tractor verloor om een nog onbekende reden de controle over de kar, en begon te slingeren. Even verderop kantelde de kar dan over een vangrail en kwam op het fietspad terecht. De kar was nog maar net gevuld en had 26.000 liter mest aan boord. Door het ongeval liep al die smurrie op straat, waardoor er ook heel wat hinder was voor het verkeer. De rijbaan werd meteen afgesloten. De brandweer werd opgeroepen om de rijweg opnieuw schoon te maken.