De man die deze ochtend een andere man heeft overgoten met ammoniak is geklist door de politie. De dader was een hele dag spoorloos, maar hij is in de late namiddag ingerekend. Het gaat om een man van 33 uit Lebbeke. Het slachtoffer van de ammoniakgooier raakte gelukkig maar lichtgewond, maar het hele voorval zorgde wel voor paniek in het station. Aanleiding voor het incident is een ruzie tussen de twee mannen. Het is niet meer dan dat bevestigt het parket. Het slachtoffer is zwaar onder de indruk, maar was bereid om zijn verhaal te vertellen aan TV Oost Nieuws.