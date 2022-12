Iedere nacht slapen er in Sint-Niklaas minstens tien mensen buiten op straat. Vooral in de stationsbuurt en in het bioscoopgebouw van Sint-Niklaas is de situatie schrijnend. En mogelijk is het daklozenprobleem nog groter, want het aantal daklozen neemt week na week toe. Dat horen we van getuigen en dat stellen we ook iedere ochtend zelf vast wanneer we aan het werk gaan. Vanochtend konden we met één van de daklozen spreken. Bij deze temperaturen zijn we een vogel voor de kat, dat vertelt Kristof.