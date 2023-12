In Aalst is er heel wat commotie ontstaan over een anti-holebisticker die er gevonden werd. Het gaat om een sticker met regenboogkleuren waarop een verbodsbord staat, en dan de tekst 'Stop de waanzin'. Het was de zanger en acteur Leonard Santos die de sticker gisteren aantrof in de Aalsterse binnenstad. Hij haalde die weg en gooide hem in de vuinisbak, maar zette wel een post op zijn Instagrampagina. Daar is de verontwaardiging groot. Voorlopig is er in Aalst nog maar één sticker aangetroffen. Wie er achter zit is voorlopig nog onduidelijk. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en is een onderzoek gestart.