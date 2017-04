Een dief is daar wel heel schaamteloos te werk gegaan. Terwijl de bewoners nietsvermoedend in de veranda zitten te eten, loopt de dief de oprit op en gaat hij aan de haal met de fiets van de buren. Het hele voorval is gefilmd en door de slachtoffers online gezet. Het is ook een beetje grappig, want op beelden is te zien dat de dader waarschijnlijk een pintje te veel op had.