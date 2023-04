We moeten ons nieuws helaas beginnen met een tragisch ongeval in Lokeren. Daar is vanmorgen een vrouw van 90 dood aangetroffen voor de ingang van een woonzorgcentrum. Ze stierf wellicht door onderkoeling. Hoe lang de vrouw er al lag, is onduidelijk. Waarschijnlijk kwam ze ten val en kon ze zelf niet meer opstaan. Het was een medewerkster van het rusthuis die haar ochtend vond en de hulpdiensten verwittigde. Tevergeefs, helaas. Het slachtoffer woonde zelfstandig, in één van de serviceflats. De familie én de andere bewoners zijn in shock.