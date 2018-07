In de Oude Zandstraat in het centrum van Beveren is gisteravond iets voor acht uur een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een ongeval. De man reed met zijn motor in de richting van Sint-Niklaas. De bestuurder van een auto, die van een parking wou vertrekken, merkte de motard niet op waardoor die laatste in de flank van de auto knalde. Het slachtoffer werd een tiental meter ver weggeslingerd en liep ernstige verwondingen op. Ook de automobilist en twee passagiers raakten lichtgewond. Ze werden overgebracht naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas.