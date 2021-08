Dat de Feesten goed zijn verlopen, dat bevestigt ook de lokale politie. Die had dit jaar minder werk dan in de voorgaande jaren. Dat kwam natuurlijk gedeeltelijk ook omdat er op het festivalterrein dit jaar maar plaats was voor 1.600 mensen in plaats van de 16.000 andere jaren; En er waren ook geen Fonnefeesten deze keer, en cafés en de kermis moesten al om 1 uur 's nachts sluiten.