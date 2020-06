"Racisme zit ingebakken in ieder van ons". Een opmerkelijke uitspraak van niemand minder dan onze nieuwe bisschop, in een exclusief interview met TV Oost Nieuws. Bisschop Van Hecke zegt dat naar aanleiding van de dood van George Floyd, in Amerika. Floyd wordt vandaag begraven en zijn dood zorgde de afgelopen dagen al voor veel protesten over de hele wereld. En die gebeurtenissen beroeren dus ook de katholieke kerk. Van Hecke blikt ook terug op de lockdown en de coronacrisis. Hij is blij dat vieringen terug kunnen plaatsvinden. Misvieringen via livestream waren een goeie oplossing tijdens de corona-lockdown, maar ze zijn volgens hem absoluut niet de toekomst.