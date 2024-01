Misschien heeft u er al gegeten, of staan er vanavond nog op het menu. Appelbollen en worstenbroodjes. Amper twee dagen na Driekoningen is het opnieuw alle hens aan dek bij de bakkers, want het is 'Verloren Maandag'. Vooral in het Waasland leeft de traditie nog heel erg. Dat konden we vanmorgen zelf vaststellen bij bakkerij Van Trier in Kruibeke.