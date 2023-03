De politie van Beveren is bezig met een onderzoek naar een overval op een meisje van 16. Het meisje was maandagochtend op weg naar haar stageplaats bij een bedrijf in de KMO-zone. Daar gaat ze naartoe met de bus. Van aan de halte Doornpark is het nog een paar honderd meter wandelen. Ter hoogte van de spoorwegovergang moest ze wachten op een aankomende trein. Daar heeft een onbekende man haar om geld gevraagd. Het meisje is daarop kort het bewustzijn verloren, mogelijk na een klap op het hoofd. Ze kon daarna nog wel tot bij haar stageplaats geraken, waar de politie, de ouders en de school werden verwittigd. Er is een oproep naar getuigen gelanceerd. Wie informatie kan contact opnemen met de lokale politie van Beveren.